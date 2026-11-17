北约首次公开发布了面向成员国的更新版韧性基本要求，旨在帮助各国为长期危机做好准备。这些要求包括保障民众的安全与福祉、确保政府运作连续性，以及具备应对大规模人员涌入的能力。

《财富》援引北约9月17日发布的更新要求报道了此事。这类文件在北约内部流传了大约十年，但直到2026年才首次向公众开放。北约解释称，其希望扩大参与韧性问题的群体，并形成对相关工作的共同理解。

国家运作连续性

要求之一是具备服务于国防和政府运作连续性的基础设施。成员国必须确保危机管理中心能够运作，并使其获得实体保护和免受环境影响，以便关键服务能够继续提供。

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该文件还规定要保障具有韧性的能源供应，以及控制有组织和无组织人员流动的能力，包括在大规模人口涌入的情况下。此外，文件还明确了保障交通系统运作和受保护的民用通信服务的必要性。

水、食品和血液储备

北约指出，在长期危机期间需要维持食品和供水。第五项基本要求涉及为大规模伤亡和医疗卫生危机做好准备。该要求 предусматривает建立关于民用和军用紧急医疗系统能力与容量的综合数据库。

北约还建议建立血液、药品和其他医疗物资储备，并安排其供应。在更新要求的前言中，北约表示，由于针对社会、基础设施和数字网络的混合攻击日益频繁，盟国正在加强韧性。

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