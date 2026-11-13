Amazon рассматривает инициативу World Product Graph, которая предусматривает сбор данных практически обо всех товарах, продаваемых в мире, в том числе о позициях вне ассортимента компании. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на внутренний документ Amazon, с которым ознакомилось Reuters, и на осведомленных о ситуации людей. Reuters не удалось установить, будет ли реализован проект и когда именно; в документе указана ориентировочная дата релиза — 1 октября 2027 года.

В Amazon заявили, что черновики и устаревшие документы могут не отражать текущие планы компании. Там добавили, что постоянно работают над технологиями, призванными сделать каталог товаров более полным, точным и полезным для покупателей.

Данные от брендов и сайтов ритейлеров

Согласно документу, World Product Graph должен опираться на информацию о том, как бренды структурируют товары на собственных сайтах. Часть производителей и продавцов может постоянно передавать Amazon данные о продукции, а компания также может самостоятельно собирать информацию с сайтов других ритейлеров. Reuters не удалось выяснить, каким будет механизм такого сбора и потребуется ли для него разрешение владельцев сайтов в каждом случае.

В документе сказано, что Coca-Cola и Bayer уже присоединились к передаче товарных данных. Amazon также провела встречу на уровне руководства с Procter & Gamble по поводу тестирования проекта. Компании не ответили на запросы Reuters о комментариях.

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Поиск товаров и ИИ-агенты

Более полная база данных могла бы помочь покупателям определять новейшую модель или вариант цвета товара, а также получать рекомендации с учетом истории покупок и других данных, следует из документа. В случае полной реализации проект также мог бы усилить конкуренцию Amazon с Google в товарном поиске и с Walmart в электронной коммерции.

Внутренний документ также указывает на проблемы ИИ-поиска Rufus, который Amazon в мае начала называть Alexa for Shopping: часть его ответов, согласно оценке в документе, может быть неточной или неполной. В документе отмечается, что пользователи совершают через Rufus около 83 млн поисковых запросов еженедельно, а поддержка сервиса обходится дорого. Amazon заявила Reuters, что эти показатели существенно устарели, а ее собственные данные свидетельствуют о примерно 97-процентной точности Alexa for Shopping в мире.

По данным источника, проект также мог бы помочь Amazon противодействовать распространению ИИ-агентов, способных самостоятельно искать и покупать товары для пользователей. Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что за последний год Alexa for Shopping использовали более 400 млн человек.

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