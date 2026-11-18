Британская атомная подводная лодка HMS Vengeance вернулась на военно-морскую базу Клайд в Шотландии после 217 дней под водой. Патрулирование стало рекордным для британских ракетоносцев класса Vanguard: оно превзошло предыдущий 205-дневный рекорд, установленный другой подлодкой этого класса HMS Vanguard.

Как сообщает The War Zone, HMS Vengeance начал миссию 12 апреля. Подлодка водоизмещением 15 тысяч тонн вернулась в порт с экипажем численностью около 140 человек. На опубликованных после возвращения фотографиях видны значительное обрастание корпуса морскими организмами, следы коррозии, потеки ржавчины и отсутствующие звукопоглощающие плитки.

Ядерное сдерживание

Патруль проходил в рамках операции Relentless, по которой Великобритания постоянно держит в море как минимум одну атомную подводную лодку, вооруженную баллистическими ракетами. По данным британского правительства, после возвращения одной подлодки другая уже находится в море, продолжая патрулирование.

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Каждая подлодка класса Vanguard имеет 16 шахт для баллистических ракет Trident II, однако фактически загружены восемь из них. Во время патрулирования подлодка может нести до 40 ядерных боеголовок.

Нагрузка на флот

Издание Navy Lookout сообщило, что миссию HMS Vengeance продлили как минимум на неделю: подлодка, которая должна была ее заменить, вернулась на базу Фаслейн из-за некой проблемы. Четыре ракетоносца класса Vanguard составляют ядерное сдерживание Великобритании; самый старый из них введен в эксплуатацию 33 года назад, новейший — 27 лет назад.

Подлодки нового класса Dreadnought, которые должны заменить Vanguard, должны поступить на службу в начале 2030-х годов. Оценочная стоимость программы составляет около 43 млрд долларов и не учитывает расходы на замену боеголовок для ракет Trident. Аналитик Pacific Forum Уильям Альберк заявил, что британскому флоту необходима как минимум еще одна подлодка, поскольку длительные миссии создают чрезмерную нагрузку на личный состав и технику.

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