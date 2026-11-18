В Нью-Йорке, США, председатель совета директоров и генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон подтвердил, что предприниматель Илон Маск инвестировал в компанию и стал ее акционером. Об этом Эллисон заявил на саммите DealBook, организованном The New York Times, сообщает Variety.

Сумма инвестиций не подтверждена

Ранее CNBC и Semafor писали, что после слияния Маск вложил в Skydance около 1 млрд долларов. Эллисон признал факт инвестиций, однако их размер не уточнил.

Отвечая на вопрос о возможном долгосрочном сотрудничестве со Starlink, он сказал, что сейчас конкретных договоренностей нет. В то же время Эллисон заявил, что высоко ценит Маска и считает его поддержку важной для компании. По его словам, Skydance была бы рада сотрудничать с предпринимателем в будущем, если для этого появится подходящая возможность.

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Контекст слияния

Skydance образовалась в результате слияния Paramount и Warner Bros. Discovery, которое завершили 6 октября. По данным Variety, сделка оценивалась в 111 млрд долларов. Наибольшая доля в капитале компании принадлежит семье Эллисонов при финансовой поддержке основателя Oracle Ларри Эллисона.

Среди других инвесторов Skydance издание называет RedBird Capital Partners, которая вложила 4 млрд долларов, а также Лорин Пауэлл Джобс, инвестиция которой составила 250 млн долларов. В слияние Paramount и Warner Bros. Discovery также инвестировали суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби.

Компания имеет около 80 млрд долларов чистого долга и планирует достичь 6 млрд долларов ежегодной экономии к 2029 году. Для этого Skydance ожидает сократить тысячи сотрудников.

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