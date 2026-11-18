W Nowym Jorku w USA prezes i dyrektor generalny Skydance David Ellison potwierdził, że przedsiębiorca Elon Musk zainwestował w spółkę i został jej akcjonariuszem. Ellison powiedział o tym podczas szczytu DealBook organizowanego przez The New York Times, informuje Variety.

Kwota inwestycji nie została potwierdzona

Wcześniej CNBC i Semafor pisały, że po fuzji Musk zainwestował w Skydance około 1 mld dolarów. Ellison potwierdził fakt inwestycji, jednak nie sprecyzował jej wysokości.

Odpowiadając na pytanie o możliwą długoterminową współpracę ze Starlink, powiedział, że obecnie nie ma konkretnych ustaleń. Jednocześnie Ellison oświadczył, że bardzo ceni Muska i uważa jego wsparcie za ważne dla spółki. Według niego Skydance chętnie współpracowałaby z przedsiębiorcą w przyszłości, jeśli pojawi się ku temu odpowiednia okazja.

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Kontekst fuzji

Skydance powstała w wyniku fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery, którą zakończono 6 października. Według Variety transakcja była wyceniana na 111 mld dolarów. Największy udział w kapitale spółki należy do rodziny Ellisonów, przy wsparciu finansowym założyciela Oracle, Larry'ego Ellisona.

Wśród innych inwestorów Skydance redakcja wymienia RedBird Capital Partners, która zainwestowała 4 mld dolarów, a także Laurene Powell Jobs, której inwestycja wyniosła 250 mln dolarów. W fuzję Paramount i Warner Bros. Discovery zainwestowały również fundusze państwowe Arabii Saudyjskiej, Kataru i Abu Zabi.

Spółka ma około 80 mld dolarów długu netto i planuje osiągnąć 6 mld dolarów rocznych oszczędności do 2029 roku. W tym celu Skydance spodziewa się zwolnić tysiące pracowników.

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