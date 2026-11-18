在美国纽约，Skydance董事长兼首席执行官大卫·埃里森证实，企业家埃隆·马斯克已向该公司投资并成为其股东。埃里森在由《纽约时报》主办的DealBook峰会上作出上述表示，据Variety报道。

投资金额尚未得到确认

此前，CNBC和Semafor报道称，合并后马斯克向Skydance投资了约10亿美元。埃里森承认了这笔投资，但未说明其金额。

在回答有关与Starlink可能进行长期合作的问题时，他表示，目前尚无具体协议。同时，埃里森表示，他高度评价马斯克，并认为其支持对公司十分重要。他说，如果未来出现合适的机会，Skydance将乐于与这位企业家合作。

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合并背景

Skydance由派拉蒙与华纳兄弟探索公司合并而成，该合并于10月6日完成。据Variety报道，这笔交易估值为1110亿美元。该公司最大的股权由埃里森家族持有，并获得甲骨文创始人拉里·埃里森的资金支持。

该媒体列出的Skydance其他投资者包括投资40亿美元的RedBird Capital Partners，以及投资2.5亿美元的劳伦·鲍威尔·乔布斯。沙特阿拉伯、卡塔尔和阿布扎比的主权基金也投资了派拉蒙与华纳兄弟探索公司的合并。

该公司拥有约800亿美元净债务，并计划在2029年前实现每年60亿美元的成本节省。为此，Skydance预计将裁减数千名员工。

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