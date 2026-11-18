英国核潜艇“HMS Vengeance”号在水下航行217天后，返回了位于苏格兰的克莱德海军基地。这次巡逻创下英国“前卫”级弹道导弹潜艇的新纪录，超过了同级另一艘潜艇“HMS Vanguard”号此前创下的205天纪录。

据The War Zone报道，“HMS Vengeance”号于4月12日开始执行任务。这艘排水量1.5万吨的潜艇载着约140名船员返回港口。返航后公布的照片显示，其艇体上附着了大量海洋生物，并有腐蚀痕迹、锈迹流痕以及缺失的吸声瓦。

核威慑

此次巡逻是在“Relentless”行动框架内进行的。根据该行动，英国持续在海上部署至少一艘配备弹道导弹的核动力潜艇。英国政府表示，在一艘潜艇返航后，另一艘已在海上继续巡逻。

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每艘“前卫”级潜艇拥有16个用于发射“三叉戟II”弹道导弹的发射井，但实际装载的只有其中8个。巡逻期间，潜艇最多可携带40枚核弹头。

舰队压力

Navy Lookout报道称，“HMS Vengeance”号的任务至少被延长了一周：原本应接替它的潜艇因某个问题返回了法斯兰基地。4艘“前卫”级弹道导弹潜艇构成英国的核威慑力量；其中最老的一艘于33年前服役，最新的一艘于27年前服役。

将取代“前卫”级的新型“无畏”级潜艇预计于2030年代初投入使用。该项目的估算成本约为430亿美元，未包括更换“三叉戟”导弹弹头的费用。太平洋论坛分析师威廉·阿尔伯克表示，英国舰队至少还需要一艘潜艇，因为长期任务给人员和装备带来过度压力。

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