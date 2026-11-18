Brytyjski atomowy okręt podwodny HMS Vengeance powrócił do bazy marynarki wojennej Clyde w Szkocji po 217 dniach pod wodą. Patrol był rekordowy dla brytyjskich okrętów rakietowych typu Vanguard: przewyższył poprzedni 205-dniowy rekord ustanowiony przez inny okręt tej klasy, HMS Vanguard.

Jak informuje The War Zone, HMS Vengeance rozpoczął misję 12 kwietnia. Okręt o wyporności 15 tys. ton wrócił do portu z załogą liczącą około 140 osób. Na opublikowanych po powrocie zdjęciach widać znaczne porośnięcie kadłuba przez organizmy morskie, ślady korozji, zacieki rdzy oraz brakujące płytki pochłaniające dźwięk.

Odstraszanie nuklearne

Patrol odbywał się w ramach operacji Relentless, zgodnie z którą Wielka Brytania stale utrzymuje na morzu co najmniej jeden atomowy okręt podwodny uzbrojony w rakiety balistyczne. Według brytyjskiego rządu, po powrocie jednego okrętu inny już przebywa na morzu, kontynuując patrol.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Każdy okręt podwodny typu Vanguard ma 16 wyrzutni dla pocisków balistycznych Trident II, jednak faktycznie załadowanych jest osiem z nich. Podczas patrolu okręt może przenosić do 40 głowic nuklearnych.

Obciążenie floty

Wydanie Navy Lookout poinformowało, że misję HMS Vengeance przedłużono o co najmniej tydzień: okręt, który miał go zastąpić, wrócił do bazy Faslane z powodu pewnego problemu. Cztery okręty rakietowe typu Vanguard stanowią brytyjskie odstraszanie nuklearne; najstarszy z nich wszedł do służby 33 lata temu, a najnowszy — 27 lat temu.

Nowe okręty podwodne typu Dreadnought, które mają zastąpić Vanguardy, mają wejść do służby na początku lat 30. XXI wieku. Szacowany koszt programu wynosi około 43 mld dolarów i nie obejmuje wydatków na wymianę głowic dla pocisków Trident. Analityk Pacific Forum William Alberque oświadczył, że brytyjska flota potrzebuje co najmniej jeszcze jednego okrętu, ponieważ długie misje nadmiernie obciążają personel i sprzęt.

Czytaj nas na