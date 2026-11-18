Toyota подтвердила появление нового пикапа Corolla Deck на бразильском рынке. Модель, созданную на базе кроссовера Corolla Cross, будут выпускать на новом предприятии Sorocaba 2 в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу. Оттуда автомобиль планируют экспортировать в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает Motor1.

Гибридная версия и подвеска

Во время презентации Toyota показала версию Corolla Deck XRX, похожую на топовую комплектацию Corolla Cross. На автомобиле был шильдик HEV, указывающий на возможное использование гибридной силовой установки, аналогичной той, которой оснащаются бразильские седан Corolla и Corolla Cross.

Такая установка сочетает атмосферный 1,8-литровый двигатель на гибком топливе, электромотор и батарею емкостью 1,3 кВт·ч. В седане и кроссовере ее совокупная мощность составляет 122 л. с., а тяга передается на передние колеса через трансмиссию e-CVT.

В дизайне пикапа заметны черты Corolla Cross, однако Corolla Deck получил горизонтальную планку через переднюю решетку радиатора, подобную китайской Toyota Frontlander. На опубликованных снимках также видно независимую заднюю подвеску — такую же, как у седана Corolla, в отличие от торсионной балки Corolla Cross.

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Новый завод в Сорокабе

Предприятие Sorocaba 2 имеет 160 тыс. квадратных метров производственных площадей и расположено на участке площадью 400 тыс. квадратных метров в пределах комплекса Toyota в Сорокабе. Начальная годовая производственная мощность завода составит 100 тыс. автомобилей, а в дальнейшем ее могут увеличить до 200 тыс.

Завод будет осуществлять полный производственный цикл — от штамповки и кузовных работ до окраски и финальной сборки. Он также оборудован для выпуска гибридных автомобилей на гибком топливе. На комплексе будут производить всю линейку Toyota для Бразилии: Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross и позднее Corolla Deck.

По данным компании, Sorocaba 2 будет использовать возобновляемые источники энергии, в том числе биометан. Завод является частью инвестиционного плана Toyota в Бразилии на 11,5 млрд долларов до 2030 года. Расширение, по оценке автопроизводителя, должно создать 2 тыс. рабочих мест к 2030 году.

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