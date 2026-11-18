Toyota potwierdziła wprowadzenie nowego pickupa Corolla Deck na rynek brazylijski. Model, stworzony na bazie crossovera Corolla Cross, będzie produkowany w nowym zakładzie Sorocaba 2 w mieście Sorocaba w stanie São Paulo. Stamtąd samochód ma być eksportowany do krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, informuje Motor1.

Wersja hybrydowa i zawieszenie

Podczas prezentacji Toyota pokazała wersję Corolla Deck XRX, podobną do najwyższej wersji wyposażenia Corolla Cross. Na samochodzie znajdował się znaczek HEV, wskazujący na możliwe zastosowanie hybrydowego układu napędowego, podobnego do tego stosowanego w brazylijskich sedanie Corolla i Corolla Cross.

Taki układ łączy wolnossący 1,8-litrowy silnik flex-fuel, silnik elektryczny i akumulator o pojemności 1,3 kWh. W sedanie i crossoverze jego łączna moc wynosi 122 KM, a napęd jest przekazywany na przednie koła przez przekładnię e-CVT.

W stylistyce pickupa widoczne są cechy Corolla Cross, jednak Corolla Deck otrzymał poziomą listwę biegnącą przez przedni grill, podobną do zastosowanej w chińskiej Toyocie Frontlander. Na opublikowanych zdjęciach widać również niezależne tylne zawieszenie — takie samo jak w sedanie Corolla, w odróżnieniu od belki skrętnej Corolla Cross.

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Nowy zakład w Sorocabie

Zakład Sorocaba 2 ma 160 tys. metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej i znajduje się na działce o powierzchni 400 tys. metrów kwadratowych na terenie kompleksu Toyoty w Sorocabie. Początkowa roczna zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 100 tys. samochodów, a później może zostać zwiększona do 200 tys.

Zakład będzie realizował pełny cykl produkcyjny — od tłoczenia i prac nad nadwoziem po lakierowanie i końcowy montaż. Jest również wyposażony do produkcji hybrydowych samochodów flex-fuel. W kompleksie będzie produkowana cała gama Toyoty dla Brazylii: Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross, a później Corolla Deck.

Według firmy Sorocaba 2 będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii, w tym biometan. Zakład jest częścią planu inwestycyjnego Toyoty w Brazylii o wartości 11,5 mld dolarów do 2030 roku. Rozbudowa, według oceny producenta samochodów, ma stworzyć 2 tys. miejsc pracy do 2030 roku.

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