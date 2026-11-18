丰田确认将为巴西市场推出全新 Corolla Deck 皮卡。这款基于 Corolla Cross 跨界车打造的车型，将在位于圣保罗州索罗卡巴市的新 Sorocaba 2 工厂生产。该车计划从这里出口至拉丁美洲和加勒比地区国家，Motor1 报道称。

混合动力版本与悬架

在发布会上，丰田展示了 Corolla Deck XRX 版本，其与 Corolla Cross 的顶配版本相似。该车带有 HEV 标识，表明其可能采用与巴西版 Corolla 轿车和 Corolla Cross 相似的混合动力系统。

该系统由一台自然吸气 1.8 升灵活燃料发动机、电动机和一块容量为 1.3 千瓦时的电池组成。在轿车和跨界车上，这套系统的综合功率为 122 马力，动力通过 e-CVT 变速箱传递至前轮。

这款皮卡的设计可见 Corolla Cross 的特征，但 Corolla Deck 在前格栅上增加了一条水平饰条，与中国版 Toyota Frontlander 类似。公布的图片还显示其配备独立后悬架，与 Corolla 轿车相同，而不同于 Corolla Cross 的扭力梁悬架。

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索罗卡巴新工厂

Sorocaba 2 工厂拥有 16 万平方米的生产面积，位于丰田索罗卡巴园区内一块面积为 40 万平方米的地块上。该工厂的初始年产能将为 10 万辆汽车，未来可能提升至 20 万辆。

该工厂将进行完整的生产流程，从冲压和车身制造到喷漆及最终装配。工厂还配备了生产灵活燃料混合动力汽车的设备。该园区将生产丰田面向巴西的全部产品线：Corolla、Corolla Cross、Yaris Cross，以及之后的 Corolla Deck。

据该公司称，Sorocaba 2 将使用包括生物甲烷在内的可再生能源。该工厂是丰田到 2030 年在巴西投资 115 亿美元计划的一部分。汽车制造商估计，此次扩建到 2030 年将创造 2000 个就业岗位。

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