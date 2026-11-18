Toyota підтвердила появу нового пікапа Corolla Deck для бразильського ринку. Модель, створену на базі кросовера Corolla Cross, вироблятимуть на новому підприємстві Sorocaba 2 у місті Сорокаба, штат Сан-Паулу. Звідти автомобіль планують експортувати до країн Латинської Америки та Карибського басейну, повідомляє Motor1.

Гібридна версія та підвіска

Під час презентації Toyota показала версію Corolla Deck XRX, схожу на найвищу комплектацію Corolla Cross. На автомобілі був шильдик HEV, що вказує на можливе використання гібридної силової установки, аналогічної тій, яку мають бразильські седан Corolla та Corolla Cross.

Така установка поєднує атмосферний 1,8-літровий двигун на гнучкому паливі, електромотор і батарею ємністю 1,3 кВт·год. У седані та кросовері її сукупна потужність становить 122 к. с., а тяга передається на передні колеса через трансмісію e-CVT.

У дизайні пікапа помітні риси Corolla Cross, однак Corolla Deck отримав горизонтальну планку через передню решітку радіатора, подібну до китайської Toyota Frontlander. На оприлюднених знімках також видно незалежну задню підвіску — таку саму, як у седана Corolla, на відміну від торсіонної балки Corolla Cross.

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Новий завод у Сорокабі

Підприємство Sorocaba 2 має 160 тисяч квадратних метрів виробничих площ і розташоване на ділянці площею 400 тисяч квадратних метрів у межах комплексу Toyota в Сорокабі. Початкова річна виробнича потужність заводу становитиме 100 тисяч автомобілів, а надалі її можуть збільшити до 200 тисяч.

Завод здійснюватиме повний виробничий цикл — від штампування та кузовних робіт до фарбування і фінального складання. Він також обладнаний для випуску гібридних автомобілів на гнучкому паливі. На комплексі вироблятимуть всю лінійку Toyota для Бразилії: Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross і згодом Corolla Deck.

За даними компанії, Sorocaba 2 використовуватиме відновлювані джерела енергії, зокрема біометан. Завод є частиною інвестиційного плану Toyota в Бразилії на 11,5 млрд доларів до 2030 року. Розширення, за оцінкою автовиробника, має створити 2 тисячі робочих місць до 2030 року.

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