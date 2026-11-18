Правящий консервативный блок ХДС/ХСС в Германии предложил ужесточить правила получения гражданства. По данным Meduza English, которая ссылается на Bild, блок хочет увеличить минимальный срок проживания для подачи заявления с пяти до восьми лет.

Новые требования для заявителей

Согласно предложению, претенденты на гражданство должны будут прожить в стране все восемь лет без получения государственной помощи. Консерваторы также предлагают повысить минимальный уровень владения немецким языком с B1 до B2.

Кроме того, заявители должны будут отказываться от имеющегося гражданства, за исключением исключительных случаев. Парламентская группа ХДС/ХСС планирует обсудить инициативу со своим коалиционным партнером — Социал-демократической партией Германии — уже на следующей неделе.

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Изменения в закон 2024 года

Предложенные нормы фактически отменяют основные положения закона о гражданстве, вступившего в силу в 2024 году. Тогда стандартный срок проживания сократили с восьми до пяти лет, а новым гражданам разрешили сохранять прежнее гражданство. В разработке этого закона участвовала Социал-демократическая партия, тогда как ХДС/ХСС находились в оппозиции.

После возвращения ХДС/ХСС к власти правила уже ужесточили: в октябре 2025 года законодатели отменили ускоренную трехлетнюю процедуру для людей, которые особенно хорошо интегрировались в немецкое общество.

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