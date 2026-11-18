Правлячий консервативний блок ХДС/ХСС у Німеччині запропонував посилити правила набуття громадянства. За даними Meduza English, яка посилається на Bild, блок хоче збільшити мінімальний строк проживання для подання заяви з п’яти до восьми років.

Нові вимоги для заявників

Згідно з пропозицією, претенденти на громадянство мають прожити в країні всі вісім років без отримання державної допомоги. Також консерватори пропонують підвищити мінімальний рівень володіння німецькою мовою з B1 до B2.

Крім того, заявники мали б відмовлятися від наявного громадянства, за винятком виняткових випадків. Парламентська група ХДС/ХСС планує обговорити ініціативу зі своїм коаліційним партнером — Соціал-демократичною партією Німеччини — вже наступного тижня.

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Зміни до закону 2024 року

Запропоновані норми фактично скасовують основні положення закону про громадянство, що набув чинності у 2024 році. Тоді стандартний строк проживання скоротили з восьми до п’яти років, а новим громадянам дозволили зберігати попереднє громадянство. У розробленні цього закону брала участь Соціал-демократична партія, тоді як ХДС/ХСС перебували в опозиції.

Після повернення ХДС/ХСС до влади правила вже посилили: у жовтні 2025 року законодавці скасували прискорену трирічну процедуру для людей, які особливо добре інтегрувалися в німецьке суспільство.

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