Rządzący w Niemczech konserwatywny blok CDU/CSU zaproponował zaostrzenie zasad uzyskiwania obywatelstwa. Według Meduza English, która powołuje się na Bild, blok chce wydłużyć minimalny okres pobytu wymagany do złożenia wniosku z pięciu do ośmiu lat.

Nowe wymogi dla wnioskodawców

Zgodnie z propozycją osoby ubiegające się o obywatelstwo musiałyby mieszkać w kraju przez pełne osiem lat bez otrzymywania pomocy państwowej. Konserwatyści proponują również podniesienie minimalnego poziomu znajomości języka niemieckiego z B1 do B2.

Ponadto wnioskodawcy musieliby zrzec się posiadanego obywatelstwa, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków. Grupa parlamentarna CDU/CSU planuje omówić inicjatywę ze swoim partnerem koalicyjnym, Socjaldemokratyczną Partią Niemiec, już w przyszłym tygodniu.

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Zmiany w ustawie z 2024 roku

Proponowane przepisy faktycznie uchylają główne postanowienia ustawy o obywatelstwie, która weszła w życie w 2024 roku. Wówczas standardowy okres pobytu skrócono z ośmiu do pięciu lat, a nowym obywatelom zezwolono na zachowanie poprzedniego obywatelstwa. W opracowaniu tej ustawy uczestniczyła Partia Socjaldemokratyczna, podczas gdy CDU/CSU pozostawały w opozycji.

Po powrocie CDU/CSU do władzy zasady zostały już zaostrzone: w październiku 2025 roku ustawodawcy zlikwidowali przyspieszoną trzyletnią procedurę dla osób, które szczególnie dobrze zintegrowały się z niemieckim społeczeństwem.

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