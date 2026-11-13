Amazon正在考虑World Product Graph计划，该计划 предусматривает收集全球几乎所有在售商品的数据，其中包括不在该公司商品目录内的商品。《耶路撒冷邮报》援引路透社查阅的一份Amazon内部文件及知情人士报道称。路透社无法确定该项目是否会实施以及具体何时实施；文件中列出的暂定发布日期为2027年10月1日。

Amazon表示，草案和过时文件可能无法反映该公司当前的计划。该公司补充说，其持续致力于开发相关技术，以使商品目录对购物者而言更加完整、准确和实用。

来自品牌和零售商网站的数据

根据该文件，World Product Graph将依托有关品牌如何在其自有网站上构建商品信息的数据。一些制造商和卖家可能会持续向Amazon提供商品数据，该公司也可能自行从其他零售商的网站收集信息。路透社无法查明此类收集将采用何种机制，以及是否在每种情况下都需要获得网站所有者的许可。

文件称，可口可乐和拜耳已加入商品数据传输。Amazon还与宝洁公司举行了管理层级会议，讨论测试该项目。相关公司未回应路透社的置评请求。

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商品搜索和人工智能代理

文件显示，更完整的数据库可以帮助购物者识别商品的最新型号或颜色版本，并根据购买历史和其他数据获得推荐。如果该项目得到全面实施，还可能加强Amazon在商品搜索领域与Google、在电子商务领域与Walmart的竞争。

内部文件还指出了人工智能搜索工具Rufus存在的问题，Amazon于5月开始将其称为Alexa for Shopping：根据文件中的评估，其部分回答可能不准确或不完整。文件指出，用户每周通过Rufus进行约8300万次搜索，且维护该服务的成本很高。Amazon向路透社表示，这些数据已严重过时，其自身数据显示，Alexa for Shopping在全球的准确率约为97%。

一名消息人士表示，该项目还可能帮助Amazon应对能够为用户自主搜索和购买商品的人工智能代理的扩散。Amazon首席执行官安迪·贾西表示，过去一年中，超过4亿人使用过Alexa for Shopping。

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