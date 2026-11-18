Суд в Анкаре, Турция, принял решение запретить находящемуся в заключении мэру Стамбула Экрему Имамоглу заниматься политикой. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве во время голосования на партийном съезде. Имамоглу и еще восьмерых обвиняемых приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы, сообщает The National.

Дело о съезде оппозиционной партии

Обвинения касались съезда Республиканской народной партии 2023 года, на котором ее лидером был избран Озгюр Озель. Суд признал обвиняемых виновными в неправомерном побуждении людей голосовать за Озеля. Имамоглу и другие фигуранты дела отрицали обвинения.

Суд предоставил осужденным две недели для подачи апелляции. Приговоры и политический запрет не будут применяться до окончательного решения судов высших инстанций.

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Последствия для мэрии Стамбула

Экрем Имамоглу находится под стражей с марта 2025 года в рамках отдельного дела о коррупционных обвинениях, которые он отрицает. Обязанности мэра Стамбула исполняет его заместитель Нури Аслан.

Если политический запрет останется в силе, это может открыть путь к голосованию городского совета Стамбула за нового мэра. По данным издания, раздробленность оппозиции может способствовать избранию представителя коалиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имамоглу стал мэром Стамбула в 2019 году и был одной из ключевых фигур турецкой оппозиции. Его арестовали за несколько дней до запланированного объявления о выдвижении кандидатуры на президентских выборах. Оппозиционные партии считают коррупционные дела против десятков выборных должностных лиц политически мотивированными.

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