Sąd w Ankarze w Turcji orzekł zakaz działalności politycznej dla przebywającego w więzieniu burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu. Sąd uznał go za winnego w sprawie oszustwa podczas głosowania na zjeździe partyjnym. Imamoglu i ośmiu innych oskarżonych skazano na dwa lata i jeden miesiąc pozbawienia wolności, informuje The National.

Sprawa dotycząca zjazdu partii opozycyjnej

Oskarżenia dotyczyły zjazdu Republikańskiej Partii Ludowej z 2023 roku, na którym na jej lidera wybrano Ozgura Ozela. Sąd uznał oskarżonych za winnych niewłaściwego zachęcania ludzi do głosowania na Ozela. Imamoglu i inni uczestnicy sprawy zaprzeczali oskarżeniom.

Sąd dał skazanym dwa tygodnie na wniesienie apelacji. Wyroki i zakaz działalności politycznej nie wejdą w życie do czasu ostatecznej decyzji sądów wyższych instancji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Konsekwencje dla ratusza w Stambule

Ekrem Imamoglu przebywa w areszcie od marca 2025 roku w związku z odrębną sprawą dotyczącą zarzutów korupcyjnych, którym zaprzecza. Obowiązki burmistrza Stambułu wykonuje jego zastępca Nuri Aslan.

Jeśli zakaz działalności politycznej zostanie utrzymany, może to otworzyć drogę do głosowania rady miejskiej Stambułu nad wyborem nowego burmistrza. Według publikacji rozdrobnienie opozycji może sprzyjać wyborowi przedstawiciela koalicji prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Imamoglu został burmistrzem Stambułu w 2019 roku i był jedną z kluczowych postaci tureckiej opozycji. Został aresztowany kilka dni przed planowanym ogłoszeniem kandydowania w wyborach prezydenckich. Partie opozycyjne uważają sprawy korupcyjne przeciwko dziesiątkom wybranych urzędników za motywowane politycznie.

Czytaj nas na