土耳其安卡拉一家法院裁定，禁止被监禁的伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢从事政治活动。法院认定他在党代会投票欺诈案中有罪。据《The National》报道，伊马姆奥卢和另外八名被告被判处两年零一个月监禁。

反对党党代会相关案件

指控涉及2023年共和人民党党代会，奥兹古尔·厄泽尔在该次大会上当选该党领导人。法院认定被告不当鼓励他人为厄泽尔投票，构成犯罪。伊马姆奥卢及该案其他涉案人员否认指控。

法院给予被定罪者两周时间提出上诉。在上级法院作出最终裁决之前，判决和政治禁令不会执行。

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对伊斯坦布尔市政厅的影响

埃克雷姆·伊马姆奥卢自2025年3月起因另一起涉及腐败指控的案件被羁押，他否认这些指控。他的副手努里·阿斯兰正在履行伊斯坦布尔市长职责。

如果政治禁令得到维持，这可能为伊斯坦布尔市议会投票选出新市长铺平道路。据该媒体称，反对派的分裂可能有利于土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安所属联盟的代表当选。

伊马姆奥卢于2019年成为伊斯坦布尔市长，是土耳其反对派的关键人物之一。他在原计划宣布参加总统选举竞选的数日前被捕。反对党认为，针对数十名民选官员的腐败案件具有政治动机。

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