Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что проект Great Sea Interconnector, призванный соединить энергосети Кипра, Греции и Израиля, реализуется без препятствий и в соответствии с первоначальным планом. Об этом он сказал после межправительственного саммита Кипра и Греции, сообщает Cyprus Mail.

По словам Мицотакиса, реализация проекта окажет значительное положительное влияние на Кипр. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что правительства двух стран тесно координируют действия между собой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он назвал интерконнектор стратегически важным для Кипра, региона и Европы.

Финансирование и сроки

Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис ранее сообщил о начале процедуры выплаты первого из пяти запланированных взносов по 25 млн евро. Средства должны обеспечить финансовую жизнеспособность греческого независимого оператора системы передачи электроэнергии Admie во время реализации проекта.

Греческий общественный вещатель ERT со ссылкой на план развития Admie на 2027–2036 годы сообщил, что завершение участка между Кипром и Грецией прогнозируется к концу 2031 года. Согласно этим данным, уже выполнено 60% необходимых исследований морского дна и выбран подрядчик для строительства преобразовательных станций на обоих концах кабеля.

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ERT также сообщил о положительных результатах технико-экономического исследования второго участка между Кипром и Израилем. Исследование Университета Аристотеля в Салониках, на которое ссылался вещатель, прогнозирует ежегодную экономию для кипрских потребителей от 123 млн до 138 млн евро и снижение цен на электроэнергию на 19%.

Исследования в спорных водах

Французское исследовательское судно Abeille Marengo вышло из порта Ираклион на Крите, чтобы завершить оставшиеся исследования морского дна на первом участке проекта. Часть районов, где должны проводиться работы, является предметом спора: Турция утверждает, что запланированный маршрут кабеля проходит в ее водах, тогда как Кипр и Греция заявляют обратное.

После выхода судна Турция опубликовала навигационное предупреждение navtex, в котором указала, что работы будут выполняться по линиям, скоординированным и согласованным турецкими органами. Греческая сторона заявила, что информирование Турции об исследованиях не означает признания ее претензий на эти морские районы. Правительство Кипра, со своей стороны, назвало турецкий navtex не имеющим значения, поскольку разрешение на работы запрашивалось только у Греции и Кипра.

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