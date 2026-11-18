希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯表示，旨在连接塞浦路斯、希腊和以色列电网的Great Sea Interconnector项目正在顺利推进，未受阻碍，并且符合最初计划。他是在塞浦路斯和希腊政府间峰会后作出这一表态的，《塞浦路斯邮报》报道。

米佐塔基斯表示，该项目的实施将对塞浦路斯产生显著的积极影响。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，两国政府彼此之间并与法国总统埃马纽埃尔·马克龙密切协调行动。他称该互联项目对塞浦路斯、该地区和欧洲具有战略重要性。

资金与时间表

塞浦路斯政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯此前宣布，已启动支付五笔计划出资中首笔2500万欧元款项的程序。这些资金将确保希腊独立输电系统运营商Admie在项目实施期间的财务可持续性。

希腊公共广播公司ERT援引Admie 2027年至2036年发展计划报道称，塞浦路斯与希腊之间路段预计将在2031年底前完工。根据这些数据，所需海床勘测的60%已完成，并已选定承包商在电缆两端建设换流站。

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ERT还报道了塞浦路斯与以色列之间第二路段可行性研究的积极结果。该广播公司援引塞萨洛尼基亚里士多德大学的一项研究称，预计塞浦路斯消费者每年可节省1.23亿至1.38亿欧元，电价将下降19%。

争议水域的勘测

法国科研船Abeille Marengo从克里特岛伊拉克利翁港出发，旨在完成项目第一路段剩余的海床勘测。部分计划开展工作的区域存在争议：土耳其称拟议中的电缆路线经过其水域，而塞浦路斯和希腊则持相反说法。

该船离港后，土耳其发布了navtex航行警告，称相关工作将沿着由土耳其当局协调并同意的线路进行。希腊方面表示，向土耳其通报勘测事宜并不意味着承认其对这些海域的主张。塞浦路斯政府则称，土耳其的navtex没有意义，因为仅向希腊和塞浦路斯申请了作业许可。

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