Premier Grecji Kiriakos Mitsotakis oświadczył, że projekt Great Sea Interconnector, mający połączyć sieci energetyczne Cypru, Grecji i Izraela, jest realizowany bez przeszkód i zgodnie z pierwotnym planem. Powiedział to po międzyrządowym szczycie Cypru i Grecji, poinformował Cyprus Mail.

Według Mitsotakisa realizacja projektu będzie miała znaczący pozytywny wpływ na Cypr. Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że rządy obu krajów ściśle koordynują działania między sobą oraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Nazwał interkonektor strategicznie ważnym dla Cypru, regionu i Europy.

Finansowanie i terminy

Rzecznik rządu Cypru Konstantinos Letymbiotis poinformował wcześniej o rozpoczęciu procedury wypłaty pierwszej z pięciu planowanych wpłat po 25 mln euro. Środki mają zapewnić stabilność finansową greckiego niezależnego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej Admie podczas realizacji projektu.

Grecki nadawca publiczny ERT, powołując się na plan rozwoju Admie na lata 2027–2036, poinformował, że ukończenie odcinka między Cyprem a Grecją jest prognozowane do końca 2031 roku. Według tych danych wykonano już 60% niezbędnych badań dna morskiego i wybrano wykonawcę budowy stacji przekształtnikowych na obu końcach kabla.

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ERT poinformował również o pozytywnych wynikach studium wykonalności drugiego odcinka między Cyprem a Izraelem. Badanie Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, na które powołał się nadawca, prognozuje roczne oszczędności dla cypryjskich konsumentów od 123 mln do 138 mln euro oraz spadek cen energii elektrycznej o 19%.

Badania na spornych wodach

Francuski statek badawczy Abeille Marengo wypłynął z portu w Heraklionie na Krecie, aby dokończyć pozostałe badania dna morskiego na pierwszym odcinku projektu. Część obszarów, na których mają zostać przeprowadzone prace, jest przedmiotem sporu: Turcja twierdzi, że planowana trasa kabla przebiega przez jej wody, podczas gdy Cypr i Grecja twierdzą inaczej.

Po wypłynięciu statku Turcja opublikowała ostrzeżenie nawigacyjne navtex, w którym wskazała, że prace będą prowadzone wzdłuż linii skoordynowanych i uzgodnionych przez tureckie władze. Strona grecka oświadczyła, że poinformowanie Turcji o badaniach nie oznacza uznania jej roszczeń do tych obszarów morskich. Rząd Cypru z kolei uznał turecki navtex za nieistotny, ponieważ o zgodę na prace zwrócono się wyłącznie do Grecji i Cypru.

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