W Stanach Zjednoczonych nastroje deweloperów na rynku domów jednorodzinnych spadły w listopadzie o cztery punkty, do 25 punktów. To najniższy poziom od kwietnia 2012 roku, gdy rynek odbudowywał się po kryzysie mieszkaniowym i masowych przejęciach nieruchomości za długi, podaje CNBC, powołując się na indeks National Association of Home Builders i Wells Fargo.

W listopadzie 46% deweloperów oświadczyło, że obniżyło ceny domów. To największy odsetek w okresie po pandemii COVID-19. Kolejne 68% firm stosowało zachęty dla kupujących — również najwięcej od pandemii. Co najmniej 60% deweloperów stosuje takie zachęty już 20. miesiąc z rzędu.

Wysokie stopy ograniczają popyt

Średnia stopa dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wyniosła w poniedziałek 7,51%, według Mortgage News Daily. Rok wcześniej wynosiła 6,38%. Wyższe stopy kredytów hipotecznych, koszty energii, materiałów budowlanych i pracy, a także słabsze zaufanie konsumentów wywierają presję na rynek, zauważa publikacja.

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Indeks bieżących warunków sprzedaży spadł w listopadzie o sześć punktów, do 28. Ocena oczekiwanej sprzedaży obniżyła się o dwa punkty, do 30. Wskaźnik ruchu potencjalnych kupujących spadł o dwa punkty, do 16 — to najniższy poziom od 15 lat, nie licząc początku pandemii w 2020 roku.

Spadek we wszystkich regionach

Według trzymiesięcznej średniej kroczącej indeks regionalny w północno-wschodniej części USA obniżył się o cztery punkty, do 34. Na Środkowym Zachodzie spadł o pięć punktów, do 35, na Południu — o trzy punkty, do 27, a na Zachodzie — o trzy punkty, do 23.

Przewodniczący stowarzyszenia deweloperów Bill Owens oświadczył, że zaostrzenie kontroli imigracyjnej pogłębia niedobór pracowników na placach budowy i podnosi koszty. Główny ekonomista NAHB Robert Dietz wskazał również wśród czynników droższe z powodu ceł materiały budowlane, niedobór pracowników, ograniczenia regulacyjne, stopy kredytów hipotecznych powyżej 7% oraz niepewne perspektywy gospodarcze.

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