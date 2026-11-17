美国独栋住宅市场的房屋建筑商信心在11月下降4点，至25点。据CNBC报道，这是自2012年4月以来的最低水平，当时市场正从住房危机和大规模住房止赎中复苏；该报道援引了美国全国住宅建筑商协会和富国银行的指数。

11月，46%的建筑商表示已下调房价。这是COVID-19疫情后时期的最高比例。另有68%的公司向购房者提供激励措施，也创下疫情后新高。至少60%的建筑商已连续第20个月使用此类激励措施。

高利率抑制需求

根据Mortgage News Daily的数据，周一30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.51%。一年前为6.38%。该媒体指出，较高的抵押贷款利率、能源成本、建筑材料和劳动力成本，以及较弱的消费者信心，正在给市场带来压力。

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当前销售状况指数在11月下降6点，至28。预期销售评估下降2点，至30。潜在购房者流量指标下降2点，至16；若不计2020年疫情暴发之初，这是15年来的最低水平。

所有地区均出现下降

按三个月移动平均计算，美国东北部的地区指数下降4点，至34。中西部下降5点，至35；南部下降3点，至27；西部下降3点，至23。

建筑商协会主席比尔·欧文斯表示，加强移民管控加剧了建筑工地工人短缺并推高成本。NAHB首席经济学家罗伯特·迪茨还将因关税而更昂贵的建筑材料、工人短缺、监管限制、超过7%的抵押贷款利率以及不确定的经济前景列为影响因素。

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