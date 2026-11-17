В США настроения застройщиков на рынке односемейного жилья в ноябре снизились на четыре пункта, до 25 пунктов. Это самый низкий показатель с апреля 2012 года, когда рынок восстанавливался после жилищного кризиса и массовых изъятий жилья за долги, сообщает CNBC со ссылкой на индекс Национальной ассоциации домостроителей США и Wells Fargo.

В ноябре 46% застройщиков заявили, что снизили цены на жилье. Это наибольшая доля за период после пандемии COVID-19. Еще 68% компаний применяли стимулы для покупателей — также максимум после пандемии. Не менее 60% застройщиков используют такие стимулы уже 20-й месяц подряд.

Высокие ставки сдерживают спрос

Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в понедельник составляла 7,51%, согласно данным Mortgage News Daily. Годом ранее она равнялась 6,38%. Более высокие ипотечные ставки, расходы на энергию, строительные материалы и оплату труда, а также более слабая потребительская уверенность оказывают давление на рынок, отмечает издание.

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Индекс текущих условий продаж в ноябре сократился на шесть пунктов, до 28. Оценка ожидаемых продаж снизилась на два пункта, до 30. Показатель трафика потенциальных покупателей упал на два пункта, до 16 — это самый низкий уровень за 15 лет, если не учитывать начало пандемии в 2020 году.

Падение во всех регионах

По трехмесячной скользящей средней региональный индекс на Северо-Востоке США снизился на четыре пункта, до 34. На Среднем Западе он упал на пять пунктов, до 35, на Юге — на три пункта, до 27, а на Западе — на три пункта, до 23.

Председатель ассоциации застройщиков Билл Оуэнс заявил, что усиление иммиграционного контроля усугубляет нехватку работников на стройплощадках и повышает расходы. Главный экономист NAHB Роберт Дитц также назвал среди факторов подорожавшие из-за пошлин строительные материалы, нехватку работников, регуляторные ограничения, ипотечные ставки выше 7% и неопределенные экономические перспективы.

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