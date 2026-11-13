Przewodniczący amerykańskiej Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) Michael Selig powiedział, że duże giełdy kryptowalut i nowi uczestnicy rynku są zainteresowani działaniem w ramach federalnego systemu nadzoru zaproponowanego przez regulatora. Powiedział o tym w wywiadzie dla CNBC podczas konferencji Cantor Convergence w Miami Beach.

Według Seliga wiele dużych giełd kryptowalut jest już zarejestrowanych w CFTC, ponieważ oferują instrumenty pochodne, w tym kontrakty futures bez terminu wygaśnięcia. W ramach nowego modelu mogłyby dodać do swoich platform handel spot aktywami cyfrowymi.

Federalna alternatywa dla zasad stanowych

Selig poinformował również o zainteresowaniu ze strony nowych firm. Jak powiedział, postrzegają one federalną licencję CFTC jako alternatywę dla konieczności przestrzegania systemów regulacyjnych w 50 stanach.

W październiku CFTC zaproponowała zasady mające zapobiegać nadużyciom na rynkach kryptowalut i ustanowić federalne normy dla transakcji aktywami cyfrowymi. 5 października regulator opublikował wstępne zawiadomienie z prośbą o komentarze dotyczące mechanizmu regulowania detalicznych transakcji towarami kryptowalutowymi.

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Działania regulatorów po zatrzymaniu projektu ustawy

We wrześniu Senat nie posunął naprzód projektu ustawy Clarity Act, który przewidywał kompleksową strukturę regulacji rynku aktywów cyfrowych. Następnie CFTC i amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zaczęły kształtować federalne podejścia, wykorzystując istniejące uprawnienia ustawowe.

Selig zaznaczył, że prawo pozwala regulatorom rejestrować giełdy, które zamierzają oferować kryptoaktywa z depozytem zabezpieczającym, dźwignią finansową lub finansowaniem. Dla platform, które nie przeprowadzają takich transakcji, udział w nowym systemie nadzoru będzie dobrowolny.

Jednocześnie nowe zasady CFTC mogą znaleźć się pod wzmożoną kontrolą Kongresu w 2027 roku. Selig powiedział, że jest gotów odpowiadać na pytania ustawodawców dotyczące pracy agencji.

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