Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг заявил, что крупные криптовалютные биржи и новые участники рынка заинтересованы в работе в рамках федеральной системы надзора, предложенной регулятором. Об этом он сказал в интервью CNBC во время конференции Cantor Convergence в Майами-Бич.

По словам Селига, многие крупные криптобиржи уже зарегистрированы в CFTC, поскольку предлагают финансовые деривативы, в том числе бессрочные фьючерсы. В рамках новой модели они могли бы добавить на свои платформы спотовую торговлю цифровыми активами.

Федеральная альтернатива правилам штатов

Селиг также сообщил об интересе со стороны новых компаний. По его словам, они рассматривают федеральную лицензию CFTC как альтернативу необходимости соблюдать режимы регулирования в 50 штатах.

В октябре CFTC предложила правила, направленные на предотвращение злоупотреблений на криптовалютных рынках и установление федеральных норм для операций с цифровыми активами. 5 октября регулятор опубликовал предварительное уведомление с запросом комментариев относительно механизма регулирования розничных операций с криптовалютными товарами.

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Действия регуляторов после остановки законопроекта

Сенат в сентябре не продвинул законопроект Clarity Act, предусматривавший комплексную структуру регулирования рынка цифровых активов. После этого CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали формировать федеральные подходы, используя имеющиеся законодательные полномочия.

Селиг отметил, что закон позволяет регуляторам регистрировать биржи, намеревающиеся предлагать криптоактивы с маржой, кредитным плечом или финансированием. Для платформ, не осуществляющих таких операций, участие в новом режиме надзора будет добровольным.

В то же время новые правила CFTC могут оказаться под усиленным контролем Конгресса в 2027 году. Селиг заявил, что готов отвечать на вопросы законодателей о работе ведомства.

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