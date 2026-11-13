Голова CFTC Селіг заявив про інтерес криптобірж до нових правил — CNBC

Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Майкл Селіг заявив, що великі криптовалютні біржі та нові учасники ринку зацікавлені у роботі за федеральною системою нагляду, яку запропонував регулятор. Про це він сказав в інтерв'ю CNBC під час конференції Cantor Convergence у Маямі-Біч.

За словами Селіга, чимало великих криптобірж уже зареєстровані в CFTC, оскільки пропонують фінансові деривативи, зокрема безстрокові ф'ючерси. За новою моделлю вони могли б додати до своїх платформ спотову торгівлю цифровими активами.

Федеральна альтернатива правилам штатів

Селіг також повідомив про інтерес з боку нових компаній. Вони, за його словами, розглядають федеральну ліцензію CFTC як альтернативу необхідності дотримуватися режимів регулювання в 50 штатах.

У жовтні CFTC запропонувала правила, спрямовані на запобігання зловживанням на криптовалютних ринках і встановлення федеральних норм для операцій із цифровими активами. 5 жовтня регулятор оприлюднив попереднє повідомлення із запитом коментарів щодо механізму регулювання роздрібних операцій із криптовалютними товарами.

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Дії регуляторів після зупинки законопроєкту

Сенат у вересні не просунув законопроєкт Clarity Act, який передбачав комплексну структуру регулювання ринку цифрових активів. Після цього CFTC та Комісія з цінних паперів і бірж США почали формувати федеральні підходи, використовуючи наявні законодавчі повноваження.

Селіг зазначив, що закон дозволяє регуляторам реєструвати біржі, які мають намір пропонувати криптоактиви з маржею, кредитним плечем або фінансуванням. Для платформ, що не здійснюють таких операцій, участь у новому режимі нагляду буде добровільною.

Водночас нові правила CFTC можуть опинитися під посиленим контролем Конгресу у 2027 році. Селіг заявив, що готовий відповідати на запитання законодавців щодо роботи відомства.

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