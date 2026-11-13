美国商品期货交易委员会（CFTC）主席迈克尔·塞利格表示，大型加密货币交易所和新的市场参与者有意在监管机构提出的联邦监管框架下运营。他在迈阿密海滩举行的Cantor Convergence会议期间接受CNBC采访时作出上述表示。

塞利格称，许多大型加密货币交易所已在CFTC注册，因为它们提供包括永续期货在内的金融衍生品。根据新模式，它们可以在其平台上增加数字资产现货交易。

州级规则的联邦替代方案

塞利格还表示，新公司也对此感兴趣。他称，这些公司将联邦CFTC许可证视为无需遵守50个州监管制度的替代方案。

10月，CFTC提出了旨在防止加密货币市场滥用行为并为数字资产交易制定联邦标准的规则。10月5日，监管机构发布预先通知，就监管加密货币商品零售交易的机制征求意见。

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法案受阻后监管机构的行动

参议院9月未能推进Clarity Act法案，该法案原计划为数字资产市场监管建立综合框架。此后，CFTC和美国证券交易委员会开始利用现有法定权限制定联邦层面的方案。

塞利格指出，法律允许监管机构为计划提供带保证金、杠杆或融资的加密资产的交易所办理注册。对于不进行此类交易的平台，参与新监管制度将是自愿的。

与此同时，CFTC的新规则可能在2027年受到国会更严格的审查。塞利格表示，他准备回答立法者有关该机构工作的问题。

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