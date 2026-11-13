Na Cyprze produkt krajowy brutto wzrósł w trzecim kwartale 2026 roku o 3,1% rok do roku. To ponad dwukrotnie więcej niż tempo wzrostu gospodarek Unii Europejskiej i strefy euro, które wyniosło odpowiednio 1,5% i 1,3%, poinformował Cyprus Mail, powołując się na wstępne dane Eurostatu.

Dynamika kwartalna

W porównaniu z drugim kwartałem PKB Cypru zwiększył się o 0,5% w okresie od lipca do września, podczas gdy kwartał wcześniej wzrost wyniósł 1,2%. Taki wynik kwartalny odpowiadał średniej dla UE, a gospodarka strefy euro wzrosła w tym okresie o 0,4%.

Roczne tempo wzrostu cypryjskiej gospodarki wyniosło 3,4% w drugim kwartale oraz 4,5% w ostatnim kwartale 2025 roku. Eurostat zaznaczył, że jego dane są wyrównane sezonowo i stanowią szybki szacunek, dlatego mogą zostać zrewidowane.

Porównanie w UE

Spośród krajów UE, dla których dostępne były dane za trzeci kwartał, wyższy roczny wzrost niż Cypr odnotowała Irlandia — 3,6%. W Hiszpanii PKB wzrósł o 2,7%, w Bułgarii o 2,5%, w Szwecji o 2,8%, w Estonii o 2,2%, a w Niderlandach o 2,1%.

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W Niemczech gospodarka wzrosła o 1,2% rok do roku, a we Włoszech o 0,8%. Francja była jedynym krajem UE spośród tych, dla których opublikowano dane za trzeci kwartał, gdzie odnotowano roczny spadek PKB — o 0,1%.

Największy wzrost kwartalny odnotowała Irlandia — 5,5%, po 10,2% w drugim kwartale. W Polsce PKB wzrósł o 0,8% kwartał do kwartału, a w Rumunii o 2,1%, jednak roczny wzrost rumuńskiej gospodarki wyniósł zaledwie 0,3%.

Zatrudnienie w UE

Zatrudnienie w UE i strefie euro nie zmieniło się w trzecim kwartale po wzroście o 0,1% w każdym z tych ugrupowań kwartał wcześniej. W ujęciu rocznym liczba zatrudnionych wzrosła o 0,4% zarówno w UE, jak i w strefie euro.

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