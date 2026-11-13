2026年第三季度，塞浦路斯国内生产总值同比增长3.1%。这一增速超过欧盟和欧元区经济增速的两倍，后两者分别为1.5%和1.3%，《塞浦路斯邮报》报道，并援引欧盟统计局初步数据。

季度动态

与第二季度相比，塞浦路斯GDP在7月至9月增长0.5%，而前一季度的增幅为1.2%。这一季度表现与欧盟平均水平相符，欧元区经济同期增长0.4%。

塞浦路斯经济的年度增速在第二季度为3.4%，在2025年最后一个季度为4.5%。欧盟统计局指出，其数据经过季节性调整，并且属于快速估算，因此可能会被修订。

欧盟内部比较

在拥有第三季度数据的欧盟国家中，爱尔兰的年度增幅高于塞浦路斯，达到3.6%。西班牙GDP增长2.7%，保加利亚增长2.5%，瑞典增长2.8%，爱沙尼亚增长2.2%，荷兰增长2.1%。

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德国经济同比增长1.2%，意大利增长0.8%。在已公布第三季度数据的欧盟国家中，法国是唯一录得GDP同比下降的国家，降幅为0.1%。

爱尔兰实现了最高的季度增长，为5.5%，此前第二季度为10.2%。波兰GDP环比增长0.8%，罗马尼亚增长2.1%，但罗马尼亚经济的年度增幅仅为0.3%。

欧盟就业情况

欧盟和欧元区的就业人数在第三季度均未发生变化，此前两个地区在上一季度均增长0.1%。按年度计算，欧盟和欧元区的就业人数均增长0.4%。

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