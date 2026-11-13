На Кипре валовой внутренний продукт в третьем квартале 2026 года вырос на 3,1% в годовом выражении. Это более чем вдвое превышает темпы роста экономики Европейского Союза и еврозоны, которые составили соответственно 1,5% и 1,3%, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на предварительные данные Евростата.

Квартальная динамика

По сравнению со вторым кварталом ВВП Кипра увеличился на 0,5% в июле—сентябре, тогда как кварталом ранее рост составлял 1,2%. Такой квартальный результат соответствовал среднему показателю ЕС, а экономика еврозоны за этот период выросла на 0,4%.

Годовые темпы роста кипрской экономики составили 3,4% во втором квартале и 4,5% в последнем квартале 2025 года. Евростат отметил, что его данные скорректированы с учетом сезонности и являются оперативной оценкой, поэтому могут быть пересмотрены.

Сравнение в ЕС

Среди стран ЕС, по которым были доступны данные за третий квартал, более высокий годовой прирост, чем Кипр, зафиксировала Ирландия — 3,6%. В Испании ВВП вырос на 2,7%, в Болгарии — на 2,5%, в Швеции — на 2,8%, в Эстонии — на 2,2%, а в Нидерландах — на 2,1%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Германии экономика выросла на 1,2% в годовом выражении, в Италии — на 0,8%. Франция была единственной страной ЕС среди тех, по которым были опубликованы показатели за третий квартал, где зафиксировали годовое сокращение ВВП — на 0,1%.

Наибольший квартальный рост продемонстрировала Ирландия — 5,5%, после 10,2% во втором квартале. В Польше ВВП вырос на 0,8% за квартал, в Румынии — на 2,1%, однако годовой прирост румынской экономики составил лишь 0,3%.

Занятость в ЕС

Занятость в ЕС и еврозоне в третьем квартале не изменилась после роста на 0,1% в каждом из этих объединений кварталом ранее. В годовом выражении количество занятых выросло на 0,4% как в ЕС, так и в еврозоне.

Читай нас в