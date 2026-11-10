土耳其就大海互联项目（Great Sea Interconnector）框架内计划在塞浦路斯与克里特岛之间开展的海床调查发布了NAVTEX航行警告。根据Cyprus Mail报道，该警告于周二晚间由土耳其海岸安全总局发布。

为铺设电缆进行的调查

NAVTEX文本指出，为铺设海底电缆而进行的海洋科学调查将在两条指定线路沿线开展，地点位于土耳其NAVTEX系统服务区内，以及土耳其认为属于其自身的大陆架上。相关工作将由法国研究船Abeille Marengo执行。

其他船只被警告应与Abeille Marengo保持超过两海里的距离。该警告将持续有效至明年3月20日。大海互联项目如获实施，将连接塞浦路斯、希腊和以色列的能源系统。

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希腊的反应与海洋争端

希腊政府发言人帕夫洛斯·马里纳基斯表示，这一接触并不意味着承认土耳其对计划开展调查海域的主张。据他所述，开展相关工作的正式请求仅发给了希腊和塞浦路斯两国政府。

上周五，希腊为该项目发布了NAVTEX。此后，土耳其外交部表示，这艘法国船只据称计划进行非法科学调查，涉及在土耳其大陆架上未经授权铺设电缆。

土耳其外交部长哈坎·菲丹此前表示，只要事先收到书面通知，安卡拉不会反对在克里特岛与塞浦路斯之间进行调查。希腊和塞浦路斯共和国援引《联合国海洋法公约》，根据该公约，岛屿拥有完整的专属经济区。土耳其不是该公约缔约国，并对岛屿海洋区域持不同立场。

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