Turcja wydała ostrzeżenie nawigacyjne NAVTEX dotyczące planowanych badań dna morskiego między Cyprem a Kretą w ramach projektu Great Sea Interconnector. Jak podaje Cyprus Mail, zostało ono opublikowane we wtorek wieczorem przez Generalną Dyrekcję Bezpieczeństwa Wybrzeża Turcji.

Badania na potrzeby ułożenia kabla

W tekście NAVTEX wskazano, że morskie badania naukowe na potrzeby ułożenia podwodnego kabla zostaną przeprowadzone wzdłuż dwóch wyznaczonych linii w obszarze obsługi tureckiego systemu NAVTEX oraz na szelfie kontynentalnym, który Turcja uważa za swój. Prace ma wykonać francuski statek badawczy Abeille Marengo.

Inne jednostki ostrzeżono, by utrzymywały odległość większą niż dwie mile morskie od Abeille Marengo. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do 20 marca przyszłego roku. Great Sea Interconnector, jeśli zostanie zrealizowany, ma połączyć systemy energetyczne Cypru, Grecji i Izraela.

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Reakcja Grecji i spór morski

Rzecznik rządu Grecji Pawlos Marinakis oświadczył, że ten kontakt nie oznacza uznania roszczeń Turcji do obszarów morskich, na których zaplanowano badania. Według niego oficjalny wniosek o przeprowadzenie prac wysłano wyłącznie do rządów Grecji i Cypru.

W miniony piątek Grecja wydała NAVTEX dla tego projektu. Następnie tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że francuski statek rzekomo planuje nielegalne badania naukowe związane z nieuprawnionym układaniem kabla na tureckim szelfie kontynentalnym.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan mówił wcześniej, że Ankara nie będzie sprzeciwiać się badaniom między Kretą a Cyprem pod warunkiem wcześniejszego pisemnego powiadomienia. Grecja i Republika Cypryjska powołują się na Konwencję ONZ o prawie morza, zgodnie z którą wyspy mają pełną wyłączną strefę ekonomiczną. Turcja nie jest stroną tej konwencji i zajmuje odmienne stanowisko w sprawie stref morskich wysp.

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