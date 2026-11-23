Morska agencja ONZ poparła utworzenie wspólnej operacyjnej grupy zadaniowej straży przybrzeżnej 22 państw, w tym Arabii Saudyjskiej, Dżibuti i Jemenu, w celu zwalczania piractwa i przemytu na Morzu Czerwonym. Combined Maritime Task Force ma wzmocnić bezpieczeństwo w Zatoce Adeńskiej, na Morzu Czerwonym i w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, podaje The National.

Podstawa prawna do 2027 roku

Państwa uczestniczące uzgodniły, że do września 2027 roku skoordynują podstawę prawną współpracy. Są one sygnatariuszami Kodeksu postępowania z Dżibuti — mechanizmu ONZ utworzonego w 2009 roku w celu zwalczania piractwa na Morzu Czerwonym. W 2017 roku jego zakres rozszerzono na pełne spektrum przestępstw na morzu.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ Damien Chevallier nazwał inicjatywę ważnym krokiem na rzecz wzmocnienia kontroli państw nadbrzeżnych nad bezpieczeństwem w regionie. Jak stwierdził, uczestnicy muszą jeszcze ustalić, kto będzie kierował operacjami, czy funkcjonariusze straży przybrzeżnej będą mogli wpływać na wody terytorialne sąsiednich państw oraz które państwo będzie miało jurysdykcję wobec zatrzymanych piratów.

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Wymiana informacji i koordynacja

Krajowe straże przybrzeżne planują korzystać z centrów wymiany informacji na Seszelach i Madagaskarze, jednak ustalenia prawne muszą zostać uzgodnione przed rozpoczęciem operacji. Podczas odrębnych spotkań państwa określą także wkłady do programu: część uczestników może zapewnić finansowanie, inni — szkolenia lub zasoby.

Nowa struktura ma koordynować działania z innymi operacjami w regionie, w szczególności z unijną misją morską Aspides. Została ona rozmieszczona w 2024 roku w odpowiedzi na ataki Huti na żeglugę handlową; według publikacji na Morzu Czerwonym znajduje się obecnie sześć okrętów misji.

Zagrożenia dla żeglugi

The National pisze, że blokada saudyjskiej żeglugi prowadzona przez Huti stworzyła próżnię bezpieczeństwa i przyczyniła się do ponownego nasilenia ataków pirackich na obszarze, gdzie wcześniej aktywnie działali somalijscy piraci. Chevallier zauważył również, że marynarze mogą zgadzać się na niebezpieczne rejsy z obawy przed utratą pracy, choć branża żeglugowa oferuje za takie przeprawy wysokie wynagrodzenia.

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