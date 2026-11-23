Морское агентство ООН поддержало создание совместной оперативной группы береговой охраны 22 стран, среди которых Саудовская Аравия, Джибути и Йемен, для противодействия пиратству и контрабанде в Красном море. Combined Maritime Task Force должна усилить безопасность в Аденском заливе, Красном море и западной части Индийского океана, сообщает The National.

Правовая основа к 2027 году

Страны-участницы договорились до сентября 2027 года согласовать правовую основу для сотрудничества. Они являются подписантами Джибутийского кодекса поведения — механизма ООН, созданного в 2009 году для борьбы с пиратством в Красном море. В 2017 году его действие расширили на весь спектр преступлений на море.

Директор по морской безопасности Международной морской организации ООН Дамьен Шевалье назвал инициативу важным шагом для усиления контроля прибрежных государств над безопасностью в регионе. По его словам, участникам еще предстоит определить, кто будет руководить операциями, смогут ли сотрудники береговой охраны заходить в территориальные воды соседних стран и какое государство будет иметь юрисдикцию в отношении задержанных пиратов.

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Обмен информацией и координация

Национальные береговые охраны планируют использовать центры обмена информацией на Сейшельских островах и Мадагаскаре, однако правовые договоренности должны быть согласованы до начала операций. На отдельных встречах страны также определят вклады в программу: часть участников может предоставить финансирование, другие — обучение или ресурсы.

Новая структура должна координировать деятельность с другими операциями в регионе, в частности с военно-морской миссией ЕС Aspides. Ее развернули в 2024 году в ответ на атаки хуситов на коммерческое судоходство; по данным издания, в Красном море сейчас находятся шесть кораблей миссии.

Риски для судоходства

The National пишет, что морская блокада саудовского судоходства, осуществляемая хуситами, создала вакуум безопасности и способствовала возобновлению пиратских нападений в районе, где ранее активно действовали сомалийские пираты. Шевалье также отметил, что моряки могут соглашаться на опасные рейсы из-за риска потерять работу, хотя судоходная отрасль предлагает за такие переходы высокие зарплаты.

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