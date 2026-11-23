联合国海事机构支持由22个国家组建联合海岸警卫队行动特遣部队，其中包括沙特阿拉伯、吉布提和也门，以打击红海地区的海盗活动和走私。Combined Maritime Task Force将加强亚丁湾、红海和印度洋西部的安全，《国民报》报道。

2027年前建立法律框架

参与国商定在2027年9月前协调合作的法律框架。它们是《吉布提行为准则》的签署方，该准则是联合国于2009年为打击红海海盗活动而建立的机制。2017年，其适用范围扩大至海上犯罪的全部范畴。

联合国国际海事组织海事安全主任达米安·谢瓦利耶称，这项倡议是加强沿海国家对该地区安全控制的重要一步。他表示，参与方仍需确定由谁指挥行动、海岸警卫队人员是否可以进入邻国领海，以及哪个国家对被拘留的海盗拥有管辖权。

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信息共享与协调

各国海岸警卫队计划使用位于塞舌尔和马达加斯加的信息共享中心，但法律安排必须在行动开始前商定。在另行举行的会议上，各国还将确定对该计划的贡献：部分参与方可能提供资金，其他国家则可能提供培训或资源。

这一新结构将与该地区其他行动协调活动，特别是欧盟海军任务Aspides。该任务于2024年部署，以回应胡塞武装对商船航运的袭击；据该报报道，目前有6艘任务舰船位于红海。

航运风险

《国民报》写道，胡塞武装实施的对沙特航运的海上封锁造成了安全真空，并促使该地区的海盗袭击死灰复燃，此前索马里海盗曾在该地区频繁活动。谢瓦利耶还指出，海员可能因担心失去工作而同意危险航行，尽管航运业为此类航程提供高薪。

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