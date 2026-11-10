Турция выпустила навигационное предупреждение NAVTEX в связи с запланированными исследованиями морского дна между Кипром и Критом в рамках проекта Great Sea Interconnector. Как сообщает Cyprus Mail, оно было опубликовано во вторник вечером Генеральным управлением береговой безопасности Турции.

Исследования для прокладки кабеля

В тексте NAVTEX указано, что морские научные исследования для прокладки подводного кабеля проведут вдоль двух определенных линий в зоне обслуживания турецкой системы NAVTEX и на континентальном шельфе, который Турция считает своим. Работы должно выполнять французское исследовательское судно Abeille Marengo.

Другие суда предупредили держаться на расстоянии более двух морских миль от Abeille Marengo. Предупреждение будет действовать до 20 марта следующего года. Great Sea Interconnector в случае реализации должен соединить энергосистемы Кипра, Греции и Израиля.

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Реакция Греции и морской спор

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что этот контакт не означает признания претензий Турции на морские районы, где запланированы исследования. По его словам, официальный запрос на проведение работ направляли только правительствам Греции и Кипра.

В прошлую пятницу Греция выпустила NAVTEX для этого проекта. После этого Министерство иностранных дел Турции заявило, что французское судно якобы планирует незаконные научные исследования, связанные с несанкционированной прокладкой кабеля на турецком континентальном шельфе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее говорил, что Анкара не будет возражать против исследований между Критом и Кипром при условии предварительного письменного уведомления. Греция и Республика Кипр ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой острова имеют полную исключительную экономическую зону. Турция не является стороной этой конвенции и придерживается иной позиции относительно морских зон островов.

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