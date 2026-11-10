共和党参议员辛迪·海德-史密斯表示，她对自己在美国密西西比州连任的机会持乐观态度，尽管她的民主党对手斯科特·科洛姆在美国参议院选举中领先于她。据《国会山报》报道，截至周二，在超过95%的选票完成计票后，科洛姆的领先优势略高于2,500票。

海德-史密斯在与CBS News记者凯特琳·休伊-伯恩斯交谈时表示，仍有数千张选票尚待计票，因此她的团队感到非常乐观。当被问及她是否本可以做得更多、以避免选情如此胶着时，这位参议员回答说，她的团队努力工作并开展了一场不错的竞选活动。

邮寄选票计票

在这个传统上倾向共和党的州，选举胜者当时尚未确定。在密西西比州，若邮寄选票上的邮戳日期为投票日，可在选举后五个工作日内接收并计票。

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密西西比州共和党主席迈克·赫斯特此前告诉记者，只要法律得到遵守并且选民意愿得到考虑，该州党部将接受任何结果。

有关程序的争议

海德-史密斯的律师向该州全部82个县的选举委员会致函，要求将附有宣誓书的选票单独分开，记录有关这些选票的决定，并保存所有相关材料。科洛姆的律师回应称，这些要求在密西西比州法律中没有依据，并警告各委员会不要偏离正常的选举程序。

科洛姆还批评了在竞选的大部分时间里将他的胜算评估为较低的选举分析人士。他表示，这类评估使他和其他来自南部各州的民主党候选人筹款更加困难。

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