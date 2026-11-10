Сенатор-республиканка Синди Хайд-Смит заявила, что оптимистично оценивает свои шансы на переизбрание в американском штате Миссисипи, хотя ее соперник от Демократической партии Скотт Колом опережал ее в гонке в Сенат США. По данным The Hill, по состоянию на вторник после подсчета более 95% голосов преимущество Колома составляло чуть более 2,5 тысячи голосов.

В разговоре с журналисткой CBS News Кейтлин Хьюи-Бернс Хайд-Смит сказала, что еще предстоит подсчитать несколько тысяч голосов, поэтому ее команда настроена очень оптимистично. На вопрос, могла ли она сделать больше, чтобы гонка не была столь конкурентной, сенатор ответила, что ее команда усердно работала и провела хорошую кампанию.

Подсчет почтовых бюллетеней

Победитель гонки в штате, который традиционно склоняется к республиканцам, на тот момент еще не был определен. В Миссисипи почтовые бюллетени могут приниматься и подсчитываться в течение пяти рабочих дней после выборов, если на них стоит почтовый штемпель с датой дня голосования.

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Председатель Республиканской партии Миссисипи Майк Херст ранее заявил журналистам, что партия штата примет любой результат, если будут соблюдены законы и учтена воля избирателей.

Спор о процедурах

Адвокаты Хайд-Смит направили избирательным комиссиям всех 82 округов штата письмо с требованием отделить бюллетени с аффидевитами, документировать решения по ним и сохранить все связанные материалы. Адвокат Колома в ответ заявил, что эти требования не имеют оснований в законодательстве Миссисипи, и предостерег комиссии от отступления от обычных избирательных процедур.

Колом также раскритиковал аналитиков выборов, которые на протяжении большей части кампании оценивали его шансы как низкие. По его словам, такие оценки осложняли сбор средств для него и других кандидатов-демократов из южных штатов.

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