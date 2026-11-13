Испанская певица Розалия получила премию Latin Grammy в категории «Альбом года» за пластинку Lux во время 27-й церемонии Latin Grammy в Лас-Вегасе, США. Это третья победа артистки в главной категории премии, что сделало её первой женщиной, трижды получившей эту награду как ведущая исполнительница, сообщает Rolling Stone.

Третья победа в главной категории

Розалия вышла на сцену за наградой со слезами на глазах. Её вручил колумбийский рок-музыкант Хуанес. Во время речи певица вспомнила, что он помог ей в начале карьеры, и поблагодарила мать за воспитание.

Артистка назвала работу над Lux «прыжком в пропасть» и сказала, что для неё важно говорить собственную правду и давать другим возможность делиться своей. Награду она пообещала отвезти матери, хотя для ещё одной статуэтки может не хватить места.

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Альбом Lux и конкуренты

Lux вышел осенью 2025 года. В нём Розалия соединила классическую музыку и оперу, а также использовала 14 языков. Пластинка затрагивает темы теологии, любви и женственности. Материал альбома певица также представила в мировом туре Lux, выступая с оркестром.

Ранее Розалия побеждала в категории «Альбом года» в 2019 году с El Mal Querer и в 2022 году с Motomami. В этот раз среди номинантов также были Хорхе Дрекслер, Karol G, Карин Леон, Анитта, Мон Лаферте, CA7RIEL & Paco Amoroso, Сильвана Эстрада, Rawayana и Milo J. Розалия получила семь номинаций — столько же, сколько Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso и Хорхе Дрекслер.

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