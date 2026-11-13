西班牙歌手罗莎莉亚在美国拉斯维加斯举行的第27届拉丁格莱美颁奖典礼上，凭借专辑《Lux》获得年度专辑奖。这是她第三次赢得该奖项的主要类别，使她成为首位以主唱身份三次获得这一荣誉的女性，《滚石》报道。

第三次赢得主要类别奖项

罗莎莉亚眼含泪水走上舞台领奖。该奖由哥伦比亚摇滚音乐人胡安内斯颁发。她在致辞中回忆说，他在她职业生涯初期曾帮助过她，并感谢母亲的养育。

这位艺术家称创作《Lux》是“一次跳入深渊”，并表示，对她来说，说出自己的真相并给予他人分享其真相的机会很重要。她承诺会把奖项带给母亲，尽管可能没有空间再放一座小金像。

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专辑《Lux》与竞争者

《Lux》于2025年秋季发行。罗莎莉亚在其中融合了古典音乐和歌剧，并使用了14种语言。这张专辑探讨了神学、爱情和女性气质等主题。她还在《Lux》世界巡演中与管弦乐团同台演出，呈现了专辑中的作品。

罗莎莉亚此前曾于2019年凭借《El Mal Querer》、于2022年凭借《Motomami》获得年度专辑奖。本次提名者还包括豪尔赫·德雷克斯勒、Karol G、卡林·莱昂、阿妮塔、蒙·拉费尔特、CA7RIEL & Paco Amoroso、西尔瓦娜·埃斯特拉达、Rawayana和Milo J。罗莎莉亚获得了七项提名，与Karol G、CA7RIEL & Paco Amoroso和豪尔赫·德雷克斯勒的提名数量相同。

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