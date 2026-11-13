Hiszpańska piosenkarka Rosalía zdobyła nagrodę Latin Grammy w kategorii Album Roku za płytę Lux podczas 27. ceremonii Latin Grammy w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Jest to trzecie zwycięstwo artystki w głównej kategorii nagrody, co uczyniło ją pierwszą kobietą, która trzykrotnie otrzymała to wyróżnienie jako główna wykonawczyni, informuje Rolling Stone.

Trzecie zwycięstwo w głównej kategorii

Rosalía wyszła na scenę po nagrodę ze łzami w oczach. Wręczył ją kolumbijski muzyk rockowy Juanes. Podczas przemówienia piosenkarka wspomniała, że pomógł jej na początku kariery, i podziękowała matce za wychowanie.

Artystka nazwała pracę nad Lux „skokiem w przepaść” i powiedziała, że ważne jest dla niej mówienie własnej prawdy oraz dawanie innym możliwości dzielenia się swoją. Obiecała zawieźć nagrodę matce, choć może nie starczyć miejsca na kolejną statuetkę.

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Album Lux i konkurenci

Lux ukazał się jesienią 2025 roku. Rosalía połączyła na nim muzykę klasyczną i operę, a także użyła 14 języków. Płyta porusza tematy teologii, miłości i kobiecości. Materiał z albumu piosenkarka zaprezentowała również podczas światowej trasy Lux, występując z orkiestrą.

Rosalía wcześniej zwyciężała w kategorii Album Roku w 2019 roku z El Mal Querer oraz w 2022 roku z Motomami. Tym razem wśród nominowanych znaleźli się także Jorge Drexler, Karol G, Carín León, Anitta, Mon Laferte, CA7RIEL & Paco Amoroso, Silvana Estrada, Rawayana i Milo J. Rosalía otrzymała siedem nominacji — tyle samo co Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso oraz Jorge Drexler.

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