В Карачи, Пакистан, Объединённая следственная группа (JIT), расследующая смерть 25-летнего предпринимателя Мир Разы Али, изъяла лицензированный пистолет его делового партнёра. Следователи также опечатали филиал сети заведений общественного питания Мир Разы в районе Норт-Назимабад.

Как сообщает Dawn, правоохранители не назвали имя партнёра. По словам руководителя JIT, заместителя генерального инспектора полиции Западного округа Ирфана Балоча, полиция также взяла под контроль заведение, которым ранее управлял партнёр, и изъяла его документацию.

Оружие передали на экспертизу

Изъятый пистолет направили в полицейскую криминалистическую лабораторию для анализа. В заявлении полиции указано, что JIT изучает все обстоятельства дела, а расследование продолжается с учётом доказательств и изъятой документации.

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Правительство Синда сформировало JIT по рекомендации судебной комиссии, которую возглавлял судья Высокого суда Синда Омар Сиал. Комиссия рассматривала обстоятельства смерти предпринимателя и рекомендовала создать отдельную следственную группу для расследования предполагаемого убийства.

Обстоятельства смерти предпринимателя

Мир Раза Али исчез из своего жилья в районе PECHS 28 июля 2026 года. На следующий день его тело с огнестрельным ранением нашли в кустарнике напротив главного входа в Университет Карачи в районе Гулистан-и-Джаухар.

В ходе первоначального расследования следователи квалифицировали смерть как самоубийство, однако семья погибшего отвергла эту версию. Судебная комиссия раскритиковала ход полицейского расследования и пришла к выводу, что это было убийство.

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