W Karaczi w Pakistanie Wspólny Zespół Śledczy (JIT), który bada śmierć 25-letniego przedsiębiorcy Mira Razy Alego, zabezpieczył licencjonowany pistolet jego partnera biznesowego. Śledczy zapieczętowali również filię sieci lokali gastronomicznych Mira Razy w dzielnicy North Nazimabad.

Jak informuje Dawn, funkcjonariusze nie ujawnili nazwiska partnera. Według szefa JIT, zastępcy generalnego inspektora policji Okręgu Zachodniego Irfana Balocha, policja przejęła również kontrolę nad lokalem, którym wcześniej zarządzał partner, i zabezpieczyła jego dokumentację.

Broń przekazano do ekspertyzy

Zabezpieczony pistolet skierowano do policyjnego laboratorium kryminalistycznego w celu analizy. W oświadczeniu policji podano, że JIT bada wszystkie okoliczności sprawy, a śledztwo trwa z uwzględnieniem dowodów i zabezpieczonej dokumentacji.

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Rząd Sindhu utworzył JIT na rekomendację komisji sądowej, której przewodniczył sędzia Sądu Najwyższego Sindhu Omar Sial. Komisja badała okoliczności śmierci przedsiębiorcy i zaleciła utworzenie odrębnej grupy śledczej w celu zbadania domniemanego zabójstwa.

Okoliczności śmierci przedsiębiorcy

Mir Raza Ali zaginął ze swojego miejsca zamieszkania w rejonie PECHS 28 lipca 2026 roku. Następnego dnia jego ciało z raną postrzałową znaleziono w zaroślach naprzeciwko głównego wejścia do Uniwersytetu w Karaczi w rejonie Gulistan-i-Jauhar.

Podczas wstępnego śledztwa śledczy zakwalifikowali śmierć jako samobójstwo, jednak rodzina zmarłego odrzuciła tę wersję. Komisja sądowa skrytykowała przebieg policyjnego śledztwa i doszła do wniosku, że było to zabójstwo.

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