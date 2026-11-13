在巴基斯坦卡拉奇，调查25岁企业家米尔·拉扎·阿里死亡案件的联合调查组（JIT）查获了其商业合伙人持有的一把合法手枪。调查人员还查封了米尔·拉扎餐饮连锁店位于北纳齐马巴德地区的一家分店。

据Dawn报道，执法人员未透露该合伙人的姓名。JIT负责人、西区警察副总监伊尔凡·巴洛奇表示，警方还接管了此前由该合伙人经营的店铺，并查获了其文件资料。

武器已送检

被查获的手枪已被送往警方刑事鉴识实验室进行分析。警方声明称，JIT正在审查案件的所有情况，调查将根据证据和查获的文件资料继续进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

信德省政府根据由信德省高等法院法官奥马尔·西亚尔主持的司法委员会建议成立了JIT。该委员会审查了这名企业家死亡的情况，并建议成立一个单独的调查组，以调查这起涉嫌谋杀案。

企业家死亡情况

米尔·拉扎·阿里于2026年7月28日在PECHS地区的住所失踪。次日，他的遗体在古利斯坦-贾乌哈尔地区卡拉奇大学正门对面的灌木丛中被发现，身上有枪伤。

在初步调查中，调查人员将这起死亡定性为自杀，但死者家属否认了这一说法。司法委员会批评了警方调查的过程，并得出结论称这是一起谋杀案。

关注我们在