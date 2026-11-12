墨西哥厨师兼美食内容创作者Borresito，本名赫苏斯·曼努埃尔·庞塞·鲁伊斯，在韩国龟尾市举行的Global Ramyun Challenge中获得第一名。据《韩国先驱报》报道，他凭借Lager Spicy Butter Ramyun获胜。这道菜使用辛拉面面条、奇波特莱辣椒、啤酒、黄油和柠檬皮制作，并搭配烤鸡肉串。

龟尾的比赛

比赛在龟尾拉面节期间举行，活动时间为11月6日至8日。大赛收到来自80个国家的1263份申请，代表13个国家的美食影响力创作者进入了决赛轮。

据Borresito介绍，他起初并没有计划参加比赛，甚至近期也没有前往韩国的打算。他的妻子正在为计划于明年进行的旅行寻找信息时，看到了内容创作者关于Gumi Ramyun Challenge的介绍，找到了比赛网站，并建议他提交申请。

这是这位厨师首次前往韩国。他获得了100万韩元，约合750美元、一份第一名证书以及Gumi Ramyun Challenge大使称号。

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用啤酒代替水

在节日期间，Borresito用啤酒而不是水煮面，这让一些韩国访客感到惊讶。这位厨师解释说，在墨西哥，啤酒经常用于烤肉、腌料和酱汁。

在他的食谱中，啤酒为酱汁增添了轻微的苦味、麦芽香气和味道层次，同时平衡了黄油的浓郁口感以及奇波特莱的烟熏辣味。他将啤酒与炒洋葱、大蒜、酱油和奇波特莱一同收浓。这道菜的柑橘风味来自柠檬皮。

其他拉面实验

Borresito还创作了Black Ramyun——一道以辛拉面为基础、近乎黑色的料理。其酱汁由炒过的黑芝麻酱、黑蒜、酱油、花生油、米醋、煮面水以及部分原装调味料组成。他在成品上加了一个生蛋黄。

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