Мексиканский повар и создатель кулинарного контента Борресито, настоящее имя которого Хесус Мануэль Понсе Руис, занял первое место на конкурсе Global Ramyun Challenge в городе Гуми, Южная Корея. Победу ему принесло блюдо Lager Spicy Butter Ramyun из лапши Shin Ramyun, перца чипотле, пива, масла и лимонной цедры, поданное с куриным шашлычком, приготовленным на гриле, сообщает Korea Herald.

Конкурс в Гуми

Соревнование состоялось в рамках фестиваля рамёна в Гуми, который проходил с 6 по 8 ноября. На конкурс поступило 1263 заявки из 80 стран, а в финальный раунд вышли кулинарные инфлюенсеры, представлявшие 13 государств.

По словам Борресито, он изначально не планировал участвовать в конкурсе и даже не собирался в ближайшее время посещать Южную Корею. Его жена, которая искала информацию для запланированной на следующий год поездки, наткнулась на рассказы создателей контента о Gumi Ramyun Challenge, нашла сайт соревнования и предложила ему подать заявку.

Для повара это была первая поездка в Южную Корею. Он получил 1 млн вон, или около 750 долларов США, сертификат за первое место и звание амбассадора Gumi Ramyun Challenge.

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Пиво вместо воды

Во время фестиваля Борресито готовил лапшу на пиве, а не на воде, что удивило некоторых корейских посетителей. Повар объяснил, что в Мексике пиво часто используют для мяса на гриле, маринадов и соусов.

В его рецепте пиво придаёт соусу лёгкую горечь, солодовые ноты и глубину вкуса, а также уравновешивает сливочность масла и копчёную остроту чипотле. Напиток он уваривал вместе с обжаренным луком, чесноком, соевым соусом и чипотле. Цитрусовая нота в блюде появилась благодаря лимонной цедре.

Другие эксперименты с рамёном

Борресито также создал Black Ramyun — почти чёрное блюдо на основе Shin Ramyun. Соус для него состоит из обжаренной пасты из чёрного кунжута, чёрного чеснока, соевого соуса, арахисового масла, рисового уксуса, воды после варки лапши и части оригинальной приправы. Готовое блюдо он дополняет сырым яичным желтком.

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