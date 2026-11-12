塞浦路斯提议将养老金提高至60%——《塞浦路斯邮报》

塞浦路斯正在筹备一项大规模养老金改革，计划在三年内逐步将养老金待遇提高5%至60%，并发展职业养老金计划，作为退休后的第二收入来源。劳动部长马里诺斯·穆西乌塔斯在尼科西亚举行的第17届养老金论坛上表示，《塞浦路斯邮报》报道。

部长表示，该法案已与社会伙伴进行讨论。目前，法案在提交塞浦路斯部长理事会和众议院之前正处于最后阶段。

新的计算方法和保障

改革计划修订基础养老金，以提高退休人员的收入。额外部分的待遇仍将取决于收入水平，同时暂无提高缴费率的计划。

在未来15年内，养老金将同时按照现行和新方法计算。这将保证没有任何退休人员获得的金额低于现行制度下的水平。

改革还提议将有正当理由的非就业期间纳入计算。国家应为履行照护职责的父母、残疾人士、非正式照护者以及刚进入劳动力市场的年轻人缴纳保费。

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退休年龄和职业基金

塞浦路斯的标准退休年龄将维持在65岁。同时，政府提议将63岁退休者基础养老金的精算减额从12%降至7.5%。这将适用于已办理养老金的人，以及在未来五年内办理养老金的人。

过渡期结束后，计划鼓励员工工作至65岁，并可自愿工作至67岁。工作至67岁的人将获得15%的补贴，而在63岁退休的减额可能约为15%。

另一个重点将是发展职业养老金计划和储蓄基金。穆西乌塔斯估计，全面实施这些计划需要三至四年，而职业基金本身需要约十年才能形成。强制参与、员工自动加入以及对基金的监管等问题仍在讨论中。

塞浦路斯社会保险基金的储备目前超过120亿欧元。政府还应从2028年起通过年度付款逐步偿还对该基金的债务。

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