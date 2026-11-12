Кіпр пропонує підвищити пенсії до 60% — Cyprus Mail

На Кіпрі готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає поступове підвищення виплат на 5–60% протягом трьох років і розвиток професійних пенсійних схем як другого джерела доходу після виходу на пенсію. Про це міністр праці Марінос Мусіуттас заявив на 17-му Пенсійному форумі в Нікосії, повідомляє Cyprus Mail.

За словами міністра, законопроєкт уже обговорили із соціальними партнерами. Тепер він перебуває на фінальній стадії перед поданням до Ради міністрів і Палати представників Кіпру.

Новий розрахунок і гарантії

Реформа передбачає перегляд базової пенсії для підвищення доходів пенсіонерів. Додаткова частина виплат і надалі залежатиме від заробітку, водночас ставки внесків підвищувати не планують.

Упродовж наступних 15 років пенсії розраховуватимуть одночасно за чинною та новою методиками. Це має гарантувати, що жоден пенсіонер не отримуватиме менше, ніж за нинішньою системою.

Також пропонують враховувати обґрунтовані періоди поза зайнятістю. Держава має сплачувати внески за батьків, які виконують обов’язки з догляду, людей з інвалідністю, неформальних доглядальників і молодих людей, які лише виходять на ринок праці.

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Пенсійний вік і професійні фонди

Стандартний пенсійний вік на Кіпрі залишиться на рівні 65 років. Водночас уряд запропонував зменшити актуарне скорочення базової пенсії для тих, хто виходить на відпочинок у 63 роки: з 12% до 7,5%. Це стосуватиметься людей, які вже оформили пенсію, а також тих, хто зробить це протягом найближчих п’яти років.

Після перехідного періоду працівників планують заохочувати залишатися на роботі до 65 років із можливістю добровільно працювати до 67 років. Ті, хто працюватиме до 67 років, отримуватимуть надбавку 15%, тоді як для виходу на пенсію у 63 роки скорочення може становити приблизно 15%.

Окремим напрямом стане розвиток професійних пенсійних схем і накопичувальних фондів. Їхнє повне впровадження, за оцінкою Мусіуттаса, потребуватиме трьох-чотирьох років, а самому професійному фонду знадобиться близько десяти років для формування. Питання обов’язкової участі, автоматичного приєднання працівників і нагляду за фондами ще обговорюють.

Резерви фонду соціального страхування Кіпру нині перевищують 12 млрд євро. Уряд також має поступово погашати заборгованість перед фондом із 2028 року щорічними платежами.

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